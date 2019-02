Bredanaar (25) opgepakt in Oosterhout met 137 zakjes cocaïne in de auto

video Brand in Syrisch restaurant Bloem van Damascus Breda, apparte­ment erboven ontruimd

9 februari BREDA - In het Syrische restaurant Bloem van Damascus in Breda is zaterdagavond een brand uitgebroken. De brandweer was naar de Ginnekenweg gekomen met een hoogwerker om de brand te blussen en heeft de brand inmiddels onder controle. Het appartement erboven en ernaast zijn ontruimd.