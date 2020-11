Bredanaar (22) rijbewijs kwijt na rijden onder invloed

Demonstra­tie in Breda tegen Zwarte en Grijze Piet op dag van de intocht

11 november BREDA - Op de dag dat Sinterklaas aankomt in het land, demonstreert een man of 100 op een geheime locatie in Breda tegen Zwarte Piet. Een vrije inloop wordt dat niet, benadrukt de Bredase afdeling van Kick Out Zwarte Piet: ,,We bellen vooraf even met de deelnemers.”