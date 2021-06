Bredanaar (22) onder invloed van drugs rijdt slingerend en zonder rijbewijs op A58 bij Rucphen

Ook geen stads­strand­je in het Zaartpark: ‘Alles blijft gelukkig bij het oude’

21 juni BREDA - Er komt ook geen stadsstrandje in het Zaartpark, eerder sneuvelde al een dergelijk strandje in de wijk Waterdonken. Van de beoogde zes stadstrandjes die de gemeente Breda wil aanleggen ter verkoeling blijven er nu vier over: bij Brack en Belcrum Beach in de wijk Belcrum, aan de singel op de Gasthuisvelden en in het Boeimeerpark.