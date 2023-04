Bredanaar (20) zonder rijbewijs verlaat plek van auto-ongeval, wordt opgepakt en blijkt ‘flink onder invloed’

Programma West-Bra­bants amateur­voet­bal | Bekijk hier tegen wie je favoriete club gaat spelen

Volgende week is het Pasen en zal er op veel velden in West-Brabant niet of minder gespeeld worden, maar deze week is het nog volle bak in het amateurvoetbal. Zo is er zondag een Brabants onderonsje tussen OJC Rosmalen en Baronie in de derde divisie. Bekijk hieronder het complete speelprogramma voor de West-Brabantse clubs.