Bredanaar (20) verdacht van brandstichting in kinderdagverblijf: herkend op camerabeelden

Plek voor 1200 ‘gelukkige’ NAC-supporters in De Kuip

16:23 BREDA - In de halve finale van de TOTO KNVB Beker op donderdag 5 maart kunnen er 1200 NAC-supporters per verplichte buscombi mee naar De Kuip in Rotterdam. NAC Breda maakt dat zojuist bekend op de site. In De Kuip zal de bal om 20.45 uur gaan rollen.