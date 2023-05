Bredanaar (20) opgepakt voor dood van zijn zeven weken oude zoontje, moeder reageert: ‘Onvoorstelbare afschuwelijke periode’

Met videoBREDA - Een 20-jarige vader uit Breda is vorige week aangehouden voor de dood van zijn zeven weken oude zoontje. Hij wordt verdacht van doodslag en is maandag in de cel gezet. De moeder van het jongetje laat weten dat de afgelopen weken een ‘onvoorstelbare afschuwelijke periode’ waren voor haar en de naaste familie.