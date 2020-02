Bredanaar (20) opgepakt voor brandstichting in nacht van vijf branden in Breda

Vijf branden in uur tijd

In korte tijd volgden de vijf branden elkaar op. Ze woedden in de nacht van donderdag op vrijdag in de Fellenoordstraat, Sandenbrugstraat, Bernhardsingel, Oranjeboomstraat en Amundsenweg.

In de Fellenoordstraat vloog rond 03.00 uur een auto in brand. Een kwartier later was het raak in de Sandenburgstraat. Daar ging het om een container, zo vertelde een politiewoordvoerster. Om 03.45 uur was het raak aan de Bernhardsingel: daar ging een trailer onder een overkapping in brand. Rond 04.00 uur kwam een melding van een autobrand aan de Oranjeboomstraat en tien minuten ging een voertuig in de Amundsenweg in vlammen op, om de hoek. De laatste brand werd ontdekt door aanrijdende politie-eenheden.