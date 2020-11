Bredanaar (18) bijt agent in arm tijdens aanhouding

video+update 16-jarige jongen neergesto­ken bij school in Breda, tiener aangehou­den. Depla: ‘Trauma­tisch voor hen’

12 november BREDA - Een 16-jarige jongen is donderdagmiddag rond 13.45 uur op de hoek Seringenlaan/Laurierstraat in de wijk Tuinzigt in Breda met een steekvoorwerp in zijn been gestoken. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie hield een uur later een 17-jarige verdachte aan in de Esserstraat in Princenhage.