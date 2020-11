Bredanaar (18) belaagd door straatrovers, verdachten waren uit op mobieltje

De Gegenpres­sing Podcast | Gebiedsver­bod voor Ally de Aap, de wederop­stan­ding van Jetta & furieuze jeugdoplei­ding

9 november In De Gegenpressing Podcast bespreken clubwatchers Yadran Blanco, Dennis Kas en Joost Blaauwhof de actualiteit rondom NAC. In aflevering 19 gaat het over de revival in Maastricht. Eindelijk schudde de Parel van het Zuiden de corona-deken van zich af.