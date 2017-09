Bredanaar (17) doet aangifte tegen Zara: 'Ik maak zelf uit of ik vrouwenkleren koop'

De jonge Bredanaar wilde vrijdagmiddag vrouwenkleding kopen bij Zara in de Bredase binnenstad, maar dat lukte alleen na veel bemoeienis van medewerkers. ,,Als ik kleding koop, loop ik gewoon langs alle schappen en kies ik wat ik leuk vind'', zegt Stijn. ,,Het maakt me niet uit of het voor mannen of vrouwen is bedoeld.''