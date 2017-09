Bredabus (lijn 19) van Hulst via Antwerpen naar Breda blijft rijden

De enquete was nodig omdat de lijn problemen ondervond vanwege de vele files en vertragingen op het traject, vooral door werkzaamheden in en om Antwerpen.

Behoud

Van de meer dan 1000 reizigers die de moeite namen om de online enquête in te vullen kiest 70% voor behoud van de verbinding Hulst-Breda en van die groep kiest twee derde voor behoud van de bestaande lijn 19, dus met halte in Antwerpen.

Oplossing

Harry van der Maas van de Provincie Zeeland is blij dat er nu een oplossing is waarmee het merendeel van de reizigers kan instemmen. "We hebben de afgelopen maanden nauw contact gehad met gemeenten Hulst, Sluis en Connexxion. De insteek was duidelijk: we willen een goede oplossing voor de reizigers, ondanks de files bij Antwerpen en Breda. Het is prettig om te merken dat alle inspanningen tot een positief resultaat hebben geleid. De Bredabus blijft rijden, zij het met wat kleine aanpassingen."