Bredaas voorstel ‘tegenprestatie’ verschilt nogal van Rotterdamse model

BREDA - In Rotterdam is driekwart van de mensen die langdurig in de bijstand zitten bezig met een of andere vorm van tegenprestatie. Ook Breda wil zo’n maatregel invoeren. Maar de aanpak in de havenstad verschilt nogal van de wijze waarop Breda dit wil doen. Rotterdam steekt er meer geld en menskracht in en accepteert vrijwilligerswerk en mantelzorg zonder meer als tegenprestatie.