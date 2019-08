Bredaas sociaal cultureel centrum Prisma: ‘We staan op straat’

Voorzitter IIhami Kilic sprak donderdagavond in tijdens de behandeling door de gemeenteraad van de nieuwe cultuurnota. ,,Op 31 december staan we op straat. De reden hebben we nog niet ontvangen van de gemeente.” Prisma, dat zich ten doel stelt de kloof tussen bevolkingsgroepen te verkleinen, zit nu vijf jaar in de wijk Belcrum.

Vrijwilligers

Kilic: ,,We zijn een kleine stichting, afhankelijk van vrijwilligers. We teren op wat we zelf organiseren, zonder subsidie. We betalen wel huur.” Bij de stichting in Breda zijn volgens hem veertig tot vijftig gezinnen actief, van Oosterhout tot Bergen op Zoom. ,,Dan gaat het om 150 tot 200 personen. We zoeken graag met de gemeente naar een oplossing. Het liefst blijven we in de wijk.” Mogelijk houdt het besluit verband met de omvorming van terrein Klavers Jansen, waar het pand ondervalt, in culturele hotpost met woningbouw. Daar viel gisteren geen uitsluitel meer over te krijgen.