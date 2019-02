Bredaas No Surrenderlid met ontvoeringskit cel in voor wapenbezit, mogelijk ook iemand afgetuigd

Strafbaar is het bezit ervan niet: een afgeplakte skibril, ducttape, tiewraps, twee zakken afgeknipte haren, handboeien. Maar omdat de 29-jarige Bredanaar Jori Sven van Z. ook nog een vuurwapen en boksbeugels had, krijgt hij toch anderhalf jaar cel.

Twee kompanen van hem kregen ook een celstraf. De rechtbank in Breda gaf gisteren een Bredanaar 18 maanden en een Amsterdammer 22. De drie mannen werden op 13 oktober vorig jaar opgepakt toen ze in een gestolen Audi wilden stappen op de Dijkstraat in Breda. De officier van justitie noemde de bezittingen van de drie mannen twee weken geleden een 'ontvoeringskit'. Alle dingen samen worden regelmatig gebruikt bij ontvoeringen bij criminelen.

Afgeknipte haren

Het vermoeden is dan ook dat de drie iemand hebben afgetuigd. Die gedachte is er door de afgeknipte haren, maar ook door dna-materiaal op doorgeknipte tiewraps en bloed aan de versnellingspook. Dat het ook daadwerkelijk is gebeurd, staat niet vast. Er is in elk geval geen aangifte gedaan. Dat zegt alleen niets, want zo zijn de mores bij motorclubs.

Van Z. is een bekend motorclublid van No Surrender. Hij werd in de zomer van 2015 neergeschoten op de Ramblas in Barcelona. Hij is onder meer verdachte van een schietpartij op een Satudarah-lid in 2014 aan de Eindhovense Médoclaan. Van Z. werd vrijgesproken, Justitie ging in hoger beroep. De zaak loopt nog.