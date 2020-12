Bredaas koppel ontwerpt het Klapkot: uitklapbaar en mobiel vakantiehuisje

VVD Breda is klaar met vuurwerk­van­da­len: ‘Keihard aanpakken, ook schade laten betalen’

8 december BREDA - Natuurlijk is het teleurstellend dat de ‘vuurwerktraditie’ dit jaar is afgeblazen, maar dat is nog geen reden om met illegaal vuurwerk vernielingen aan te richten. Daarom wil de VVD-fractie in de raad van Breda een ‘keiharde aanpak van de vuurwerkoverlast’.