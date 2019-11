Bredaas Kamerlid eist betere bescherming slachtoffers stalking

Bredase horeca gaat personeel opleiden met eigen ‘academie’

7:00 BREDA - Om het grote personeelstekort in de horeca aan te pakken, gaat volgend jaar in Breda een ‘academie’ van start die mensen in korte tijd klaarstoomt voor een functie in een café, restaurant of hotel. Het streven is om jaarlijks ongeveer honderd mensen op te leiden.