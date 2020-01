Bredaas grootste reclamebureau TCC verandert na dertig jaar de naam in Fightclub

Nieuwe scheidings­beuk Mastbos heeft in potentie de aloude allure

17:55 BREDA - Goed, hij is nog niet zo robuust, heeft nog niet de allure en nog niet zo markant als zijn voorganger. Maar dit is dan ook nog maar een jonkie. Nog maar 40 jaar oud, nog maar elf meter hoog. Op de plek in het Mastbos waar in 2017 de 250-jaar oude scheidingsbeuk door ziekte omgekapt moest worden, is een nieuwe scheidingsbeuk geplaatst.