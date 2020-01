Bredaas festival Trailerfest en ondernemer Tijn Kaptijns genomineerd voor NMI Awards

Bewoners boos over uitbrei­ding AH aan de Ginneken­weg: ‘Onze belangen zijn niet meegewogen’

13:11 BREDA - Bezwaren van omwonenden tegen uitbreiding van de Albert Heijn aan de Ginnekenweg in Breda worden niet serieus genomen. “De belangen van bewoners en ondernemers in de directe omgeving zijn niet meegewogen in de omgevingsvergunning die door de gemeente is verleend.”