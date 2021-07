Bredaas festival met 7.500 bezoekers kan niet doorgaan door nieuwe maatregelen: ‘We werken aan een back-up plan’

‘Onze straat doelwit van criminelen? Die hebben hier nu niets meer te zoeken’

8 juli BREDA - Het was dinsdagavond heel hectisch in de Baronielaan waar het kantoor van advocaat Peter Schouten is gevestigd. Na de moordaanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries moest de Bredase advocaat zo snel mogelijk onderduiken. Omwonenden keken verwonderd naar de politieactie. Maar een onveilig gevoel? ,,Nee, ik maak me meer zorgen over de auto’s die hier te hard rijden.”