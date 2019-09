Bredaas ‘feestje op het water’ zoekt meer vertier

Het is een feeërieke optocht, als een soort carnaval op het water. Sinds de eerste editie, in 2008, is de parade maar één keer niet doorgegaan. En steeds zijn er meer deelnemers en meer toeschouwers, dus op zich kan het een gezonde toekomst tegemoet gaan. Irma de Hoon, een van de vrijwilligers achter de lichtsloepenparade, genoot zaterdag minstens zo hard als de kijkers: ,,Ik heb voor de tweede keer zelf meegevaren. Dan maak je het toch heel anders mee dan wanneer je aan de kant staat. Maar dit is zo uniek, echt een magisch feest op het water.’’



De Hoon weet van twee andere plekken in Nederland waar iets vergelijkbaars plaatsvindt: ,,Op de Vecht is een parade, en in Nijmegen combineren ze het met jazz. Maar verder alleen hier in Breda.’’