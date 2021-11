Bredaas echtpaar bestolen van 300.000 euro: 14 verdachten opgepakt in zaak rond phishing

Klaas Dijkhoff is burgemees­ter van Lazerom in Sinter­klaas­jour­naal

BREDA - Oud-VVD-fractieleider en Bredanaar Klaas Dijkhoff is dit jaar te zien in het Sinterklaasjournaal als burgemeester van het fictieve plaatsje Lazerom. Burgemeester Constant Starnakel wil de allergrootste tekening produceren voor de intocht van Sinterklaas, was dinsdag te zien in de tweede aflevering van het programma.

9 november