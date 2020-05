Bredaas duo heropent T-Huis in Valkenberg

De twee Bredanaars streven ernaar om per 1 juli te beginnen. Joris Zomerdijk: ,,We hadden al eerder een mondeling akkoord, maar nu is het echt definitief. We zijn ongelooflijk trots en blij dat we het vertrouwen van de familie De Jonge hebben gekregen. Gezamenlijk gaan we ervoor zorgen dat het pand straks helemaal klaar is voor de komende twintig jaar.”