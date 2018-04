Bredaas COPA scoort met voetbalshirts van Pearl Jam

BREDA - Het zou een prachtig affiche zijn: Pearl Jam in de oude Bredase Para. En in zekere zin is het nog waar ook. Met dank aan het voetbalshirtmerk COPA, dat huist in het pand van de voorloper van de Mezz.

Voor de nieuwste collectie zijn de shirtjesmannen een samenwerking aangegaan met Eddie Vedder en co. Dertien voetbalshirts, geïnspireerd door klassieke tenues van onder meer Brazilië, Frankrijk en Chili. Doordrenkt met een Pearl Jam-sausje. Ontworpen in Breda.

,,Dankzij een gelukkige ontmoeting in 2014, hebben we een onwaarschijnlijke samenwerking in 2018.'' Osin Peltenburg, marketingman bij COPA, vertelt verheugd over de 'kruisbestuiving'.

Volledig scherm Voetbalshirt retro COPA x Pearl Jam Breda Nederland © COPA

,,Pearl Jam trad in 2014 op in Nederland, tijdens de WK-periode. Een stylist van de band benaderde ons. Of we een aantal shirts konden opsturen. Nu zijn de meesten hier flink goed gek van die band, dus natuurlijk wilden we dat.''

,,Nu moet je weten, we zijn ook de officiële shirtsponsor van het nationale team van Tibet. Los van alle politieke beslommeringen, is het voor ons gewoon een toffe manier om een bijdrage te leveren aan het voetbal daar. Nu wisten we dat Eddie Vedder Tibetaanse zaken belangrijk vindt. Dus voegden we een Tibet-shirt toe aan het pakker. Wat bleek: Eddie had dát shirt mee op het podium genomen. Sindsdien stonden we bij Pearl Jam op de radar.''

Pearl Jam World Tour

COPA klopte nadien een paar keer aan bij de band voor meer, maar concreet werd het nooit. Tot vorig jaar, toen de Bredanaars in verband met de naderende Pearl Jam World Tour het idee voor dertien verschillende shirts neerlegden. ,,Toen is het snel gegaan, ondanks dat Amerikanen over het algemeen misschien niet de grootste voetbalgekken zijn.''

Volledig scherm ,,Eddie Vedder mag in de oude Para best een kop koffie komen drinken.'' © ANP Het idee de shirts te koppelen aan de wereldtournee, bleek een gouden. ,,We hebben echt de zegen van de bandleden gekregen. We zijn slechts één hand van ze verwijderd'', lacht Peltenburg. Want tot een ontmoeting is het vooralsnog niet gekomen. Of die er nog in zit? Aan de mannen van COPA zal het niet liggen: ,,Eddie Vedder mag in de oude Para best een kop koffie komen drinken.''

Gallagher

Na Pearl Jam valt er weinig te wensen over, zou je zeggen. ,,Ja, dit is wel meteen huge. Op het lijstje staan nog wel voetbalgekke Britse bands, zoals de gebroeders Gallagher, van Oasis ja, die de deur plat lopen bij Manchester City. En stiekem hopen we dat we in de loop van het jaar ook voor NAC weer een mooi retroshirt te mogen ontwerpen.''

Voor het zover is gaat COPA deze zomer eerst aan de slag om een retrolijn voor Juventus te maken, de volgende club na eerdere samenwerkingen met FC Barcelona, AS Roma en Internazionale.