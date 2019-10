Bredaas bureau Lievense (375 medewerkers) in Canadese handen

BREDA - Het Bredase ingenieursbureau Lievense is overgenomen door zijn Canadese branchegenoot WSP. Met 375 medewerkers, verdeeld over tien vestigingen, is Lievense een van de grotere advies- en ingenieursbureaus in Nederland.

WSP is een multinational met wereldwijd 49.000 werknemers waarvan 16.000 in Europa. Met de overname van Lievense krijgen de Canadezen nu ook in Nederland vast voet aan de grond.

Nieuwe naam

Met de overname verdwijnt na 55 jaar de naam Lievense uit de bedrijfsnaam. “Het is de bedoeling dat de naam in de loop van volgend jaar wordt gewijzigd in WSP”, zegt Eric van den Broek, algemeen directeur van Lievense.

Volgens Van den Broek is de overeenkomst ‘geweldig nieuws is voor Lievense en zijn medewerkers’. De overname zal zeker geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid in Nederland hebben. “Integendeel,” zegt hij. “WSP stimuleert vooral dat we verder gaan groeien. En dat we nu onderdeel zijn van zo'n grote, bekende partij maakt ons ook erg aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.”

Paleis Het Loo

Lievense een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau op gebied van bouw, infra, water en milieu. Bekende projecten waar het bedrijf aan werkt (of heeft gewerkt) zijn de renovatie van Paleis Het Loo, de vernieuwing van de haveninfrastructuur op Sint Maarten, de Spaarndammertunnel in Amsterdam en de ondertunneling van de A2 in Maastricht.

Plan-Lievense

Bureau Lievense werd in opgericht in 1964 door ir. Luc Lievense (1925-2015). Hij speelde een belangrijk rol bij de realisering van de Deltawerken in Zeeland. Maar hij werd vooral bekend van het naar hem genoemde plan-Lievense: een revolutionair idee om windenergie op te slaan met behulp van een waterbuffer in het Markermeer. Al ging dat plan uiteindelijk niet door.

Haven Breda

Het hoofdkantoor van Lievense was lange tijd gevestigd in een monumentaal pand aan de Haven in Breda. Tegenwoordig is zit de (statutaire) hoofdvestiging aan de Tramsingel. In 2013 fuseerde Lievense met branchegenoot CSO tot de Lievense CSO Groep. Twee jaar later werd het bedrijf Bartels overgenomen. Sinds 2018 heet de onderneming weer Lievense.