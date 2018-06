Bredaas bommetje kampioenschap valt in het water

Het idee was leuk; zo'n kampioenschap bommetje, het weer bleek echter een serieuze spelbreker. Het is een kleine domper op de vreugde bij de verlate heropening van het geheel gerenoveerde diepe bad, dat twee maanden later openging dan oorspronkelijk gepland.

Concurrentie

Wendy Dujardin ziet er de humor wel van in, eerste worden bij het kampioenschap bommetje. ,,Van de concurrentie hadden we inderdaad weinig te duchten", zegt ze met gevoel voor understatement. ,,Aan de andere kant oefenen we wel regelmatig. In de zomer bijna elke dag."

Haar zoon Teun heeft al besloten zijn beker morgen gewoon mee naar school te nemen om daar aan zijn klas te laten zien. Zijn zus Pien gaat haar trofee een mooi plekje geven op haar kamer.

Troosteloos

We staan op de drempel van een potentiële hittegolf, als we de voorspellingen mogen geloven. Het afgelopen weekend was het qua tempratuur misschien niet eens zo slecht, bewolkt was het wel. Het leverde een troosteloze aanblik bij wat eigenlijk een feestelijke heropening van het diepe bad had moeten worden.

Speel- en ligweide bleven leeg en ook het peuterbassin bleef onaangeroerd. Sharon Wassing en haar dochter Lola van den Berg genieten op een verder uitgestorven terras van een patatje-met. ,,Als je uit het water komt is het stiekem erg fris", zegt Sharon. Ze heeft geen gehoor gegeven aan de oproep om zich op het laatste moment in te schrijven voor het bommetje springen. ,,Nee, dank je", zegt ze. ,,Ik ben van mezelf al een bommetje. Laat de kinderen ook maar een kans hebben."

Sfeer

,,Jammer van het weer", zegt senior-toezichthouder Fabian Krougman. ,,Het was een leuk weerzien met de trouwe club bezoekers van het diepe bad", aldus de badmeester. ,,We zijn heel blij dat het bad weer open is. De sfeer vanochtend was geweldig." Een deel van de vaste baantjestrekkers is de afgelopen uitgeweken naar het half-diepe bad. Anderen bezochten een ander zwembad.

Aan de rand van het diepe bad zit een groepje oude bekenden van het zwembad. Josephine Nooyens (81) en enkele zwemvriendinnen komen al zwemmen bij De Wolfslaar sinds de opening in 1965. Nooyens heeft jarenlang aan schoonspringen gedaan. Salto achterwaards, salto binnenwaards, de draaide er haar hand niet voor om. ,,En allemaal mezelf aangeleerd", vertelt ze. ,,Geleerd met veel plat vallen."