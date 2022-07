Bredaas bedrijf plukt werknemers van straat als inkt op diploma nog niet droog is

Gezonde groei

Enkele tientallen namen daadwerkelijk de moeite om even naar het kantoor van Netvlies te lopen - al was het maar voor het gratis flesje. Maar voor het bedrijf was het méér dan een ludieke actie. Caroline Posthuma, talentcoach bij Netvlies: ,,Wij hebben altijd behoefte aan goede medewerkers. We proberen jaarlijks een gezonde groei te halen.”

Het bedrijf maakte 25 jaar geleden naam door heel snel de internetmarkt te veroveren, onder leiding van drie Bredase tieners van 16 en 17 jaar. ,,Dit is voor ons ook een nieuwe manier om aan talent te komen, maar de actie laat wel goed zien wie wij zijn”, lacht ze. ,,Wij doen alles nét even anders. PR-bureau Talk About helpt ons hierbij. De pijl is ons beeldmerk, en wij vinden echt dat we de afgestudeerden een voorsprong bieden als ze hier aan de slag gaan. We hebben nu 55 mensen in dienst en hebben een organisatie zonder managers. Je hebt hier zelf de regie over je loopbaan.’’