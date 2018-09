Bredaas bedrijf moet 4 ton illegale winst terugbetalen

enquête Fiets populair in Breda, maar nieuwe stalling zit er toch niet in

7:00 BREDA - Breda is best wel een fietsvriendelijke stad, maar er zou nog wel een fietsenstallingen bij mogen komen. En het strengere fietsparkeerbeleid van de gemeente? Ach, daar kunnen de meeste Bredanaars eigenlijk best goed mee leven. Dat blijkt uit een enquête onder 1.110 lezers van BN DeStem die in de gemeente Breda wonen.