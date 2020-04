Bredaas armbandje voor strijd tegen coronavirus

COLUMN Gelukkig valt carnaval vroeg volgend jaar

9:00 Twee weken geleden schreef ik hier dat het lijkt alsof het altijd zondagochtend 11.00 uur is in de stad. En dat dat best een prettig moment is om even vast te houden. De afgelopen dagen is er echter iets aan het veranderen. Het zondagmorgengevoel maakt plaats voor een meer ondefinieerbare tijd.