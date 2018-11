Breda zoekt 'smaakmakers’

Welke Bredanaar won dit weekend 100.000 euro in de Staatslote­rij?

11:37 BREDA - Bij de Staatsloterijtrekking van 10 november is een prijs van 100.000 euro belastingvrij gevallen op een Staatslot dat gekocht is bij Primera Heksenwiel aan de Heksenwaag in Breda. Het winnende lotnummer is BZ 66520.