Breda zoekt oplossing voor stilgelegde bouw Turkse moskee

BREDA - De gemeente Breda worstelt met een uitspraak van de voorzieningenrechter inzake de bouw van een Turkse moskee in Breda-Noord. De rechter oordeelde op 16 december 2018 dat de gemeente in gebreke is gebleven bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De bouw ligt sindsdien stil. B en W kijken nu naar mogelijkheden eruit te komen, met extern juridisch advies.

Het college onderzoekt wat de uitspraak precies betekent en welke vervolgstappen mogelijk en wenselijk zijn. Dat de adviescommissie bezwaarschriften de hoorzitting heeft uitgesteld, geeft iets meer tijd, aldus B en W. De hoorzitting stond voor gisteren gepland, maar is met de uitspraak van de rechter gecanceld tot meer duidelijk is over hoe de gemeente de zaak gaat repareren. Het college laat weten heeft onder andere intern en extern juridisch advies te hebben ingewonnen: ,,Om het dossier op zorgvuldige wijze te kunnen wegen.”

Politiepand

De Turks Islamitische Stichting Breda, die al bijna veertig jaar in de Bouwerijstraat in de binnenstad zit, kocht in 2015 het voormalige politiepand aan de Vlaanderenstraat in wijk Wisselaar. De stichting wil er een multifunctioneel centrum van maken, aanvankelijk met een gebedsruimte. In 2017 werd een vergunning verleend voor uitbreiding van het pand. Eind september 2018 is een nieuwe vergunning verleend voor nieuwbouw van een moskee op een strook groen naast het pand. Bewoners maken daar bezwaar tegen.

De buurt voelt zich overvallen en op het verkeerde been gezet, omdat eerst sprake was van een gebedsruimte in het pand en daarna van nieuwbouw van een moskee, dertig meter lang, bijna negen meter hoog en met een minaret ernaast van elf meter. De rechter stelt dat de gemeente niet heeft onderkend dat de bouw in strijd is met het bestemmingsplan ‘groen’. Dat wordt aangemerkt als ‘een zwaar gebrek’.

Excuses

Wethouder Greetje Bos (VVD) bood in december tijdens een bewonersavond excuses aan voor de verwarring die is ontstaan. De SP vraagt zich bij monde van fractieleider Bas Maes af wat die excuses waard zijn, nu de bouw van de fundering van de moskee ver onderweg is. De partij stelt B en W vragen over de verkoop van het politiepand door het Rijksvastgoedbedrijf en de strook groen door de gemeente, en of er toezeggingen zijn gedaan.

Koos Gouka die het woord voert namens een groep bezwaarmakers: ,,De gemeente moet het proces opnieuw doorlopen. Daar waren we al van overtuigd, doe het fatsoenlijk. Als straks de uitkomst is dat er toch een moskee komt, is dat zo. Als het maar eerlijk gaat.” Gouka sluit niet uit bewoners in dat geval wederom naar de rechter stappen.