Breda zoekt goede baksteen voor stadswaterplant

Theek Away ook van start in Baar­le-Nas­sau en Rijen

19:28 BAARLE-NASSAU/RIJEN - Vanwege het coronavirus zijn alle vestigingen van bibliotheek Theek 5 voorlopig gesloten. Omdat mensen juist in deze tijd van beperkingen behoefte hebben aan het lezen van boeken, is Theek 5 gestart met het zogenaamde Theek Away Loket. Vanaf deze week is dat ook in Baarle-Nassau en Rijen geopend.