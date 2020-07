Breda zit niet te wachten op West-Brabantse buur-boa

BREDA - Op de inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) uit andere gemeenten in West-Brabant zit Breda niet te wachten. Ook andere gemeenten in deze streek voelen die behoefte niet. Want ook al hebben de boa’s het overal erg druk, sinds de uitbraak van de coronacrisis is er nog maar één keer gevraagd om de inzet van Bredase boa’s in een andere plaats in West-Brabant.

Dat staat in een brief die burgemeester en wethouders aan de PvdA-fractie in de gemeenteraad hebben gestuurd. De sociaal-democraten Joris Hoogbergen en Arjen van Drunen kregen eind mei de indruk dat er wel heel veel werk op de boa’s afkwam. Met name het handhaven van de coronamaatregelen zou tot een hoge werkdruk leiden. ,,Bij mooi weer trekken meer mensen richting natuurgebieden en buitenstranden. Andere dagen zorgen ze voor drukte in winkelstraten’’, aldus de twee politici.

Gebeurt al in Utrecht

Quote De gehele periode was de inzetbaar­heid van de boa’s structu­reel gegaran­deerd. Burgemeester en wethouders Breda Om die werkdruk te temperen leek het Hoogbergen en Van Drunen een goed idee om samen te werken met andere gemeenten in West-Brabant. Zoiets gebeurt al in de veiligheidsregio Utrecht en de PvdA vindt dat ‘een interessante ontwikkeling’: ,,Zeker nu onze handhavers in de coronacrisis nog meer verantwoordelijkheden hebben.’’

Sympathiek voorstel, maar we zitten er niet op te wachten is kort samengevat het antwoord van burgemeester en wethouders. ,,De inzet van onze Bredase boa’s is in de afgelopen weken zeer groot geweest’’, laat het college weten. ,,Maar de gehele periode was de inzetbaarheid van de boa’s structureel gegarandeerd.’’ Met dank aan de ‘flexibele en professionele houding van onze boa’s zelf én een goede planning van capaciteit en de afstemming met onder meer de politie, Jongerenwerk en de SOS-teams’.

Nog meer toezichthouders

Bovendien is het aantal boa’s in Breda de afgelopen weken uitgebreid met alle medewerkers van de afdeling Leefbaarheid en Veiligheid. Die zijn nu allemaal toezichthouder, voorover ze dat nog niet waren. Zodoende is er zelfs in uitzonderlijke situaties voldoende handhavingscapaciteit, verwacht het college. Bovendien is er de afgelopen weken maar een keer een beroep gedaan op Bredase boa’s. Dat betekent dat de andere gemeenten in West-Brabant zich ook wel lijken te redden.

Nee gezegd tegen boa-steun

Overigens heeft Breda ‘nee’ gezegd tegen dat ene verzoek om boa-steun. De ‘impact op de eigen organisatie’ was niet bekend. Daarom hebben burgemeester en wethouders geadviseerd om dan maar aan te kloppen bij de omgevingsdienst of het waterschap, met de vraag of die organisaties nog een boa over hebben.