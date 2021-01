Breda zit met dure gebouwen in zijn maag: wie koopt Wolfslaar, of de kerktoren in Teteringen?

Op het stadskantoor circuleert een ‘zwarte lijst’ met panden die van de gemeente zijn, maar die zwaar drukken op de begroting. Dit overzicht van gebouwen die ‘niet noodzakelijk zijn om de gemeentelijke doelstellingen te bereiken’ is in 2017 opgesteld.

Zwarte lijst

Vier jaar later staat een deel van dat vastgoed nog steeds op de ‘zwarte lijst’. Zo zoekt het stadsbestuur mensen die geïnteresseerd zijn om een deel van het voormalige stadskantoor C aan de Claudius Prinsenlaan te huren. Dat is deels verhuurd aan de politie, voor het nieuwe hoofdkantoor. Maar de rest staat leeg en dat kost elk jaar zo’n drie ton.

Nog duurder is het Atea-pand aan de Riethil 11. Dat staat sinds begin dit jaar grotendeels leeg. Als dat zo blijft levert dat alleen al dit jaar een verlies op van meer dan een half miljoen euro.

Kostenpost in wording

Een kostenpost in wording is de gymzaal aan de Generaal Maczekstraat. Daar zit nu nog een sportschool, maar de huur loopt deze zomer af. Veel toekomst zit er niet in het gebouw, want ventilatie en akoestiek zijn beroerd. Bovendien lopen de onderhoudskosten voor de verouderde zaal alleen maar op. Verduurzamen wordt nog een hele klus, dus wil het college van dit pand af. Er wordt gekeken of de buren en sportscholen er iets in zien zitten.

Lastig te verkopen

In een advies dat naar de gemeenteraad is gestuurd, schrijft het college dat er van de oorspronkelijke ‘zwarte lijst’ nog maar twee gebouwen over zijn: de villa en het koetshuis van Landgoed Wolfslaar. Waarom het lastig is om deze monumentale panden te verkopen wordt niet uitgelegd. Er staat alleen dat ‘verkoop van deze overblijfselen van de zwarte lijst uit 2017 uitgangspunt blijft’.

Ook nog te koop: 42 kavels voor woonwagens, verspreid over de stad.

Copacabana en kerktoren

Naast de ‘zwarte lijst’, circuleren er ook nog een ‘grijze’ en een ‘witte lijst’. Alleen heeft het stadsbestuur met dit vastgoed iets minder haast om het te verkopen. Het gaat om uiteenlopende gebouwen, variërend van gebouwen voor sportverenigingen zoals het complex Jeugdland in Ulvenhout en de Copacabana aan de Overakkerstraat, tot de toren van de St.Willebrorduskerk in Teteringen en de kapel van de begraafplaats in Bavel.