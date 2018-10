Breda zit in de lift qua bezoekers, die ook nog eens veel besteden

Verblijfsduur

Wigman toonde dinsdagavond zelf nog een andere lijst waarop te zien is dat Breda goed bezig is. Gemeten was hoevéél mensen een stad bezoeken (per vierkante meter winkel- of horecaruimte) in combinatie met de verblijfsduur in de stad. In die matrix moet Breda steden als Groningen en Maastricht voor laten gaan, maar laat bijvoorbeeld Eindhoven, Tilburg en Nijmegen achter zich.