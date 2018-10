Breda ziet weg van Amphia naar zuidelijke rondweg als serieuze optie

Het is een van de mogelijkheden die de gemeente Breda bekijkt om de druk op de stadsentree te verminderen. De komende jaren voldoet de capaciteit van de Claudius Prinsenlaan nog. Het extra verkeer dat de nieuwbouw van het ziekenhuis met zich meebrengt is daarbij doorberekend. Maar na 2025 is de rek er wel uit.

Tweede leven

Een aftakking van de zuidelijke rondweg bij het Amphia kan de verkeersdruk flink verminderen, denkt de gemeente. Het idee hiervoor is echter niet nieuw. Pakweg tien jaar geleden onderzocht Breda de mogelijkheden voor een dergelijke aansluiting al. Toen bleek deze te duur en ruimtelijk niet haalbaar te zijn.

Dat het idee nu toch een tweede leven heeft gekregen, komt door de toegenomen verkeersdruk. 'Met de kennis van nu blijft dit een voorstelbare en maakbare oplossing. Deze maatregelen wordt als kansrijk en voorstelbaar gezien mits er voldoende ruimte wordt gevonden', schrijft de gemeente in een toekomstvisie voor de Claudius Prinsenlaan.

Extra ruimte

,,We hebben een heel scherp beeld gekregen van waar we heen willen met de Claudius Prinsenlaan'', legt wethouder Paul de Beer (D66, Stedelijke Ontwikkeling) uit. ,,Daardoor komen zaken aan het licht die eerder niet haalbaar leken. Dit is er een van.''

De gemeente heeft de afgelopen vijf jaar ruim acht miljoen euro geïnvesteerd in het gebied rond het Amphia. Tot 2025 zou dat de Claudius Prinsenlaan extra ruimte moeten geven.

Asfalt versus groen

Maar nog meer asfalt en dus een verdere verbreding van die laan, daar wil Breda niet aan. 'Na de realisatie van de nieuwbouw van Amphia, Avans, Trip van Zoudtlandt, en uitbreiding van Molenstaete is de rek uit de verkeersafwikkeling van de Claudius Prinsenlaan. Er is geen ruimte meer zonder grootschalig in te moeten grijpen. De vraag is natuurlijk ook of extra asfalt vanuit financieel en ruimtelijk functioneel perspectief wenselijk is.'

Quote Er is geen ruimte meer zonder grootscha­lig in te moeten grijpen Gemeente Breda

Het antwoord op die vraag heeft de gemeente al paraat: nee, meer asfalt is allesbehalve wenselijk. Sterker: waar het kan, wil ze dat de verharde weg plaatsmaakt voor groen. De Beer: ,,We willen een stad in het park zijn. Dan is de ontsluiting van het verkeer belangrijk, maar groen evenzeer. Dat is de strijd die we constant voeren in de openbare ruimte.''

Lange termijn

De aftakking van de rondweg bij het Amphia is vooralsnog de enige oplossing op de lange termijn die de keuring in de toekomstvisie doorstaat. Een aansluiting van de Heerbaan op de rondweg neemt de druk niet weg, en al het overstekend verkeer op de laan wegnemen is niet reëel.

De toekomstvisie voor de Claudius Prinsenlaan is een van de thema's van de Omgevingsvisie 2040 die de gemeente momenteel ontwikkelt. Daar wordt uiteindelijk pas in 2021 over besloten. De Beer: ,,Maar over bepaalde deelzaken kunnen we wel eerder beslissen.'' Of dit er een van is, is niet bekend. Daarvoor moet eerst deze toekomstvisie vastgesteld worden. Tot en met 23 oktober ligt het ter inzage in het stadskantoor, daarna buigt de gemeenteraad zich erover.