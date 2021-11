Breda ziet niets in experiment samenwonen in de bijstand: ‘Het is hier geen probleem’

BREDA - Het Tilburgse experiment ‘Samenwonen op proef’ krijgt in Breda geen vervolg. Burgemeester en wethouders zien het niet zitten: ‘Hoe sympathiek ook, we kunnen onmogelijk aan elk experiment meedoen.’

Dat staat in een brief die het college heeft gestuurd aan GroenLinks-raadslid Marike de Nobel. Die was wel gecharmeerd door het idee dat mensen in de bijstand een half jaar lang kunnen uitproberen of samenwonen iets voor hen is.

Niet gekort

Als dat wordt gemeld bij de gemeente, dan wordt de uitkering niet gekort. Na zes maanden moet duidelijk zijn of het stel bij elkaar blijft en wat dat voor gevolgen heeft voor de uitkering.

In Tilburg, waar ongeveer zevenduizend mensen in de bijstand zitten, wordt geëxperimenteerd met deze methode. Waarom zouden we dat in Breda ook niet eens kunnen proberen, stelde De Nobel voor.

Geen signalen

Hoe sympathiek burgemeester en wethouders de proef ook vinden, ze voelen niet de behoefte om er in Breda ook werk van te maken. Er worden al allerlei experimenten uitgevoerd, maar het is ‘uiteraard onmogelijk om aan elk experiment mee te doen’. Daar komt bij dat het college ‘vooralsnog’ geen signalen heeft gekregen dat er met de nieuwe aanpak een groot probleem wordt opgelost.

Toch is Breda wel degelijk benieuwd naar de resultaten van de proef in Tilburg. Want als hij slaagt, levert dat een interessant bijkomend voordeel op: hoe meer stellen gaan samenwonen, hoe meer woningen er vrij komen. En dat is praktisch vanwege de grote vraag naar woonruimte, die zich ook nadrukkelijk in Breda voordoet.