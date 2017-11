Breda ziet niets in enorme reclamemast in oksel van A58 en A16

DEN HAAG/BREDA - De gemeente Breda kwam dinsdag bij de Raad van State een beetje in het nauw met haar weigering een 70 meter hoge reclamemast in de oksel van de A58 en A16 toe te staan.

Volgens de gemeente past de mast niet in het bestemmingsplan voor het stuk grond tussen de snelwegen en de Ettensebaan. Aanvankelijk was het de bedoeling daar een hotel en restaurant te bouwen. Maar het hotelplan ligt in de prullenmand.

Alleen een plan voor een fastfoodrestaurant(Burger King) plus torenhoge reclamemast met beeldschermen bleef over. Volgens de gemeente past de mast niet in het bestemmingsplan, want die staat daar geen reclamemasten toen. Maar wel gebouwen, meent initiatiefnemer Port of Breda BV. Die vindt dat de reclamemast een gebouw is, dat naadloos in het bestemmingsplan voor de snelwegoksel past.

Ook rechter en staatsraad E. Minderhoud kon de initiatiefnemer niet helemaal ongelijk geven,'er staat toch duidelijk ins de planvoorschriften dat een gebouw en gebouw is dat met wanden is omsloten een toegang heeft en voldoende ruimte heeft waar mensen kunnen verblijven. De mastkoker is zo'n met wanden omsloten ruimte met een deur en waar mensen kunnen verblijven.'

De gemeentewoordvoerder zag het anders,'nee hoor, in de mastkoker is hoogstens ruimte voor 'e'en monteur, dat is niet wat wij onder een verblijf voor mensen verstaan.' Kortom, de Raad van State mag de knoop doorhakken. Mocht Port of Breda gelijk krijgen dan moet Breda een vergunning verlenen.

De gemeente heeft daar geen trek in omdat een hoge mast aan de Ettensebaan niet in haar reclamemastenbeleid past.

Uitspraak volgt binnen enkele weken.