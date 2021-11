Breda ziet het wel zitten: Meer boa's, licht in donkere steegjes en een tweede Valkenberg in de Haagse Beemden

Van West-Brabantse bodem De planten van deze kweker reizen zo vanuit Zundert door heel Europa

In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Boomkwekerij Jos Willemsen en zoon in Zundert, waar jaarrond gewerkt wordt om parken en perken in heel Europa te voorzien van een mooie haag.

9 november