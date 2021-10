Breda ziet geen toekomst meer in winkels op station en zoekt nieuwe invulling

VIDEO Bestuurder vliegt met auto uit de bocht in Rijsbergen: had te veel gedronken

10:33 RIJSBERGEN - Een beschonken bestuurder is zondagavond met zijn auto uit de bocht gevlogen en in de sloot beland langs de Noordhoeksestraat in Rijsbergen. Hij raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.