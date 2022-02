Breda ziet creatieve broedplaats in Havenkwartier nog altijd zitten

Opluchting in culturele sector groot nu coronacri­sis over lijkt: ‘We zijn er helemaal klaar voor’

BREDA/OOSTERHOUT - Opluchting alom bij de theaters en culturele centra in de regio Breda. De coronadwangbuis gaat minder knellen en wordt later deze maand zelfs afgedaan. ,,Het is wel een verrassing dat alle maatregelen komen te vervallen, maar we komen er niet door in de problemen’’, zegt directeur Ruud van Meijel van het Chassé Theater in Breda.

17 februari