Breda ziet af van organisatie Eurovisie Songfestival

Derde plaats op NK voor voetbal­lers van De Griffioen uit Prinsen­beek

30 juni PRINSENBEEK/NIJMEGEN – ‘Griffioen kampioen’. Een mooiere yell is haast niet denkbaar. Het lukte net niet. Het jongensteam van diverse groepen 8 van basisschool De Griffioen in Prinsenbeek is zaterdag gedeeld derde geworden op het NK Cruyff Courts 6x6 in Nijmegen.