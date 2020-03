Breda zet volgende stap naar veiliger stapcentrum

BREDA - Meer cameratoezicht, betere verlichting en doorgaan met preventief fouilleren. Verder wordt de aanwezigheid van ‘gastheren’ op belangrijke stapavonden in het centrum van Breda een vanzelfsprekendheid. Dat zijn de belangrijkste punten die zijn opgenomen in het Convenant Veilig Uitgaan Breda 2020–2024.

Dat document is in café De Bruine Pij getekend door burgemeester Paul Depla, politiechef Marco Smulders en vice-voorzitter Johan de Vos van de lokale afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Waarde bewezen

Het was tijd om een aantal afspraken weer eens op een rijtje te zetten. Alleen al de ernstige geweldsincidenten die de binnenstad vorig jaar hebben getroffen maakten het opstellen van een lijst met afspraken noodzakelijk. Wat in ieder geval duidelijk wordt uit de overeenkomst, is dat de ‘gastheren’ hun waarde in het uitgaansgebied hebben bewezen. In het convenant is dan ook vastgelegd dat ze voor de lange duur aanwezig zullen zijn in de binnenstad.

Uit de hand gelopen scholierengala

Maar daar blijft het niet bij. Er is nu ook afgesproken dat het project Happy Ouders doorgaat. Dat is opgezet om ouders voor te lichten over het alcoholgebruik onder jongeren. Verder heeft de horeca zich de verplichting opgelegd dat de politie op tijd op de hoogte wordt gebracht van bijzondere initiatieven die gevolgen kunnen hebben voor de openbare orde. De herinnering aan een flink uit de hand gelopen scholierengala in december 2018 heeft bij dit besluit een belangrijke rol gespeeld.

Nieuwe initiatieven