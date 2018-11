Breda zet versneld in op verduurzaming straatverlichting

LED-verlichting is duurzamer dan gloei- of TL-varianten en veroorzaakt minder CO2-uitstoot. In de afgelopen jaren zijn 6500 van de 40.000 lampen in de stad tijdens onderhoud vervangen door LED-armaturen. De 8400 armaturen die nu vervangen worden zijn energieslurpers. Ze staan voornamelijk langs de ontsluitingswegen, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. De verwachting is dat met deze verduurzamingsslag ‘maar liefst’ 23 procent energie bespaard wordt ten opzichte van het totale energieverbruik van de openbare verlichting. Omgerekend: goed voor het jaarverbruik van zo’n 515 huishoudens.