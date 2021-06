Breda zet regenboogverlichting aan tijdens EK-wedstrijd: ‘Als ze dit soort rare wetgeving aannemen, moet je wel een signaal geven’

,,Als ze in landen op 1000 kilometer afstand dit soort rare wetgeving invoeren, moet je als stad wel een signaal afgeven", zegt raadslid Sven Planken (VVD) donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering. Planken diende een motie in met de oproep aan de gemeente, aan bedrijven en aan organisaties om dit weekend de regenboogvlag te hijsen en om regenboogverlichting aan te zetten. Planken: ,,Ik ben er geen voorstander van om internationale politiek in de gemeenteraad te behandelen, maar dit is zo gek in de 21 eeuw.”