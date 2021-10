Breda zet nieuwe stap in strijd tegen ondermijnende criminaliteit: de ‘ondermijningsboa’s’

Manders: ‘Nieuwe eigenaar NAC moet handvest onder­schrij­ven’

11 oktober De nieuwe eigenaar van NAC is voor het eind van het jaar bekend, maar die moet wel het handvest van de club onderschrijven. Dat stelde algemeen directeur Mattijs Manders bij de talkshow Spraakvermaak in Terheijden. Manders was daar zondag te gast met Commissaris van de Koning Ina Adema en showbizzman Albert Verlinde.