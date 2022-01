Breda zet geen rem op bouwplannen Teteringen: ‘Aan de slag met oplossing sluipverkeer Oosterhoutseweg’

Bosuilen­dorp geeft de moed niet op en werkt aan alterna­tief programma carnaval

ULVENHOUT - Het is nog even afwachten welke coronamaatregelen er worden afgekondigd, maar in het Bosuilendorp wordt toch al rekening gehouden met een carnaval dat zich grotendeels in de buitenlucht gaat afspelen.

22 januari