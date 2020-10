Breda zet corona hosts in: ‘Overvolle binnenstad is nu onwenselijk’

Man rijdt met gestolen auto in op politieau­to in Breda, agent raakt lichtge­wond

29 oktober BREDA - Een verdachte reed woensdagmiddag in op een politieauto in Breda. De politie wilde een verdachte aanhouden, omdat er was gesignaleerd dat hij rondreed in een gestolen auto. De verdachte dacht anders over zijn aanhouding en gaf juist gas toen de politieauto de weg blokkeerde.