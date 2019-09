Breda zet buurtpreventie in als wapen tegen digitale criminaliteit

BREDA - De gemeente Breda zet buurtpreventie in tegen de almaar stijgende digitale criminaliteit. Van deze cybercrime worden steeds meer mensen het slachtoffer. Via verraderlijke mailtjes, appjes of sms’jes wordt hun identiteit gegijzeld of worden bedragen van hun rekening gehaald.

Expert Peter Lahousse is door de gemeente Breda bereid gevonden aan het project mee te werken. “Die criminaliteit wordt slimmer en moeilijker van ‘echt’ te onderscheiden”, zegt hij. “Mensen schamen zich dat ze erin trappen, maar zie het maar zo: alsof je een wedstrijd schaakt tegen een professional. Dit zijn criminele bedrijven met psychologen en gesprekstherapeuten in dienst.”

Wethouder Greetje Bos (Wijkveiligheid) stelt het zo: “We willen die schaamte voor zijn. Door de mensen te wijzen op de gevaren en ze te leren hoe ze niet in die vieze trucs trappen. Dat doen we met buurtpreventie. We hebben in die organisatie gevraagd wie hieraan mee wil werken. Ongeveer dertig mensen gaven zich op, geweldig. Die ambassadeurs krijgen nu in vier lessen het nodige gereedschap om bewoners weerbaar te maken tegen cybercriminelen.”

‘Groot probleem’

Lahousse is ook adviseur voor de Nederlandse politie. “We constateren al een tijdje: dit gaat niet goed. Terwijl het makkelijk te voorkomen is. Hulde voor de gemeente hoe ze dit oppakt. Want ik heb alle aangiftes van vorig jaar ingezien. Het is een groot probleem, zowel in het aantal slachtoffers als in de financiële schade die wordt aangericht.”

Bos: “Via buurtpreventie en het netwerk van al die ambassadeurs kunnen we veel mensen laagdrempelig bereiken met deze aanpak. Ze kunnen bijvoorbeeld in hun wijkblad aangeven wat ze voor de mensen kunnen doen, dat ze informatie willen delen en tips geven om er niet in te trappen. De samenwerking met politie en burgers is ook in een kwestie als deze cruciaal. We willen dit inbedden in het netwerk van buurtpreventie. Om schande en vooral schade te voorkomen.”

Doortrapt

Woensdagavond was de eerste van vier bijeenkomsten, met zo’n 25 aanwezigen. Erwin Piersma uit Teteringen is een van hen: “Ik zag toevallig een item over Lahousse bij het tv-programma ‘Opgelicht’. Toen heb ik me als vrijwilliger opgegeven. We krijgen allemaal toch vaak mailtjes of appjes van de bank die bij nader inzien helemaal niet van de bank zijn, om maar wat te noemen?” Tijdens de eerste les liet Lahousse zien welke vormen van cybercrime allemaal actief zijn, en hoe doortrapt ze in elkaar zitten. Dat is alvast bagage waarmee buurtpreventie is bewapend.