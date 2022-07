Breda worstelt met uitkeren energietoeslag: ‘Gegevens kloppen niet altijd’

Verder zijn er op het stadskantoor 3014 aanvragen binnengekomen van mensen die vinden dat ze ook gebruik kunnen maken van deze regeling. Een op de drie daarvan is intussen afgehandeld. Van hen heeft intussen ook 81 procent het geld voor de energietoeslag overgemaakt gekregen. De rest is afgewezen.

Recht

Dat valt op te maken uit een brief die burgemeester en wethouder hebben gestuurd naar SP-burgerraadslid Olaf van der Bruggen. De socialist maakte zich vorige maand zorgen over de vraag of iedereen die in Breda recht heeft op een bijdrage die ook krijgt.

Volgens het college, dat zich baseert op cijfers van het CBS, zijn er in Breda ongeveer 12.000 huishoudens met een inkomen van maximaal 120 procent van de bijstands- of aow-norm. Dat geeft recht op een toeslag.

Afgehandeld

Quote Gegevens die worden aangele­verd kloppen regelmatig niet of zijn onvolledig. burgemeester en wethouders Breda Aan 4234 huishoudens is het geld meteen overgemaakt, omdat het stadsbestuur van hen al wist dat ze er recht op hadden. Nog eens 3014 andere huishoudens hebben ook een aanvraag gedaan voor steun bij het betalen van gas en licht. Daarvan is tot nu toe nog maar 31 procent afgehandeld. Dat is niet bijzonder snel, maar dat heeft een reden.

,,Het afhandelen van individuele aanvragen neemt tijd in beslag. Gegevens die worden aangeleverd kloppen regelmatig niet of zijn onvolledig. Dit zorg voor vertraging in de afhandeling’’, aldus het college. Overigens laten burgemeester en wethouders weten dat ze ‘zo soepel mogelijk omgaan met het aanleveren van gegevens’.

Studenten

Van der Bruggen heeft ook gevraagd of de ongeveer 10.000 studenten in Breda recht hebben op de energietoeslag. Dat is niet het geval. Als studenten in de problemen komen, dan kunnen ze een beroep doen op de bijstand, aldus het college.