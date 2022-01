Breda worstelt met dilemma: wel of niet met benzineauto parkeren bij laadpaal?

Nog 2,5 maand voor de verkiezin­gen in Breda: ‘Hoezo uitrusten?’

BREDA - Het zit er bijna op voor de gemeenteraad van Breda. Over 2,5 maand zijn er verkiezingen en dan is het tijd voor iets nieuws. Toch zijn er nog wat losse eindjes die de lokale politiek aan elkaar moet knopen. ‘Achterover leunen? Nee, die tijd is voorbij.’

3 januari